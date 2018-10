Freudenstadt Ihre Arbeit erfolgt meist im Verborgenen

Region. Über 80 Prüfer waren zu dem Festakt gekommen. Aus den Händen von Tanja Traub, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin des Geschäftsfelds Berufsbildung, erhielten 68 IHK-Prüfungsausschussmitglieder eine Ehrenurkunde. Drei von ihnen wurden für ihr Engagement feierlich geehrt und verabschiedet.

In ihrer Festrede dankte Traub den Geehrten für ihren freiwilligen und zusätzlich geleisteten Einsatz und unterstrich die Bedeutung der ehrenamtlichen Prüfertätigkeit für die Wirtschaft und Gesellschaft: "Ihre Arbeit in den Prüfungsausschüssen erfolgt zumeist im Verborgenen. Oft wird bei Prüfungen in der Aus- und Fortbildung vergessen, welch großes ehrenamtliches Engagement tatsächlich dahintersteht." Fakt sei: Die Ausbildungsleistungen der Wirtschaft und die Arbeit der IHK in der beruflichen Bildung wären ohne die ehrenamtliche Tätigkeit undenkbar.

Traub erinnerte daran, dass 2018 etwa 1300 Auszubildende eine Zwischenprüfung und über 3700 junge Erwachsene ihre Abschlussprüfung vor der IHK-Nordschwarzwald abgelegt hatten. Hinzu kamen etwa 2500 Teilnehmer an Fortbildungsprüfungen und über 250 Absolventen von Sach- und Fachkundeprüfungen. "Zusammen sind das mehr als 7750 Prüfungen", hob Traub hervor. "Dass wir auf Dauer unseren Wohlstand erhalten können, hängt entscheidend von der Qualität in der Bildung in unseren Schulen und Betrieben ab", sagte Traub. Dazu gehöre auch, dass die Betriebe genügend und vor allem ausreichend qualifizierte Jugendliche für eine betriebliche Ausbildung finden.