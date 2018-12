Freudenstadt Ihr Herz hängt an Kindern in Afrika

Freudenstadt. Was motiviert eine junge Frau, kurz nach dem Abitur am Kepler-Gymnasium in Freudenstadt für drei Monate allein nach Ostafrika zu reisen? "Mir ist in den vergangenen Jahren in der Schule aufgefallen, wie selbstverständlich es für uns ist, einfach alles zu haben. Da wollte ich etwas an Menschen weitergeben, die nicht so viel haben", sagt Jessica Aberle.

Ihr Nachbar Wolfgang Decker ist im Förderkreis Kenia aktiv. Er stellte die Kontakte zu Fritz Dieter her, der von der Idee zwar begeistert war, doch auch an die Gefahren dachte. Eine so junge Frau allein in Afrika? Das birgt einige Risiken in sich. Fritz Dieter nutzte seine ganzen Kontakte in die Stadt Embu, wo der Förderkreis Kenia seit 25 Jahren das St. Stevens Children’s Home am Fuß des Mount Kenia, eine Einrichtung der anglikanischen Kirche, unterstützt, um für Jessica Aberle einen sicheren Boden zu bereiten. Er sprach auch mit den Eltern, die anfangs nicht sehr begeistert vom Vorhaben ihrer Tochter waren.

In Embu begann vor 25 Jahren die Hilfe des Freudenstädter Vereins mit einer Suppenküche, erinnert sich Fritz Dieter. Heute reist er mit einer Gruppe des Fördervereins Kenia einmal im Jahr nach Embu und in andere Einrichtungen, um sich zu überzeugen, dass die Hilfe aus Freudenstadt auch ankommt. Denn man wolle nicht nur Geld überweisen, sondern sehen, wie es verwendet wird, betont er. "Das ist eine Verpflichtung gegenüber unseren Spendern".