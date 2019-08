Freudenstadt Hybridbusse sollen Zeichen setzen

Wie Ludwig Blum, Geschäftsführer der Firma Omnibus Katz, auf Anfrage unserer Zeitung betonte, gehe es ihm darum mit den beiden Hybridbussen ein Zeichen zu setzen, vor allem mit Blick auf den Nahverkehr im Nationalpark, den sein Unternehmen mit abdeckt. besonders auf diesen Linien sollen die neuen Hybridbusse, die im Oktober geliefert werden, eingesetzt werden.

Die Busse fahren nicht ausschließlich elektrisch. Wie Ludwig Blum erläutert, haben die Fahrzeuge einen Dieselmotor, dessen Abwärme und Bremsenergie dazu genutzt wird, den ebenfalls im Bus eingebauten Elektroantrieb zu unterstützen. Laut Blum könne somit nicht nur Sprit gespart werden. Die Elektrik ergänze auch den Antrieb, beispielsweise beim Anfahren der Busse.

Ganz ohne Verbrennungsmotor gehe es bei Bussen in Freudenstadt nicht, sagt Ludwig Blum. Um vollelektrische Fahrzeuge in Betrieb nehmen zu können, sei die Infrastruktur nicht vorhanden. Für die benötigte elektrische Leistung zum laden von Bus-Batterien reichten die Leitungen bei weitem nicht aus. Außerdem müssten die Busse in seinem Unternehmen pro Tag 200 bis 300 Kilometer in bergigem Gelände zurücklegen. Das sei mit Elektroantrieb noch nicht zu schaffen.