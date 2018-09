Freudenstadt Hunde planschen im Freibad

Freudenstadt - Mehr als 70 Hunde waren beim ersten Hundeschwimmen im Panorama-Freibad. "Als einen vollen Erfolg" bezeichnet Marketingleiter Christian Schebetka die Veranstaltung. Die Hundehalter kamen überwiegend aus der Region. Aber auch Gäste aus Kirchheim unter Teck, Freiburg und Stuttgart waren vor Ort. Ein Hundehalter hatte sich gar aus Düsseldorf auf den Weg gemacht um dieses und ein anderes Hundeschwimmen in der Gegend mitzunehmen, so der Bäderbetrieb in einer Pressemitteilung. In seiner Region gebe es ein solches Angebot nicht.