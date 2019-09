Freudenstadt Hunde schwimmen wieder im Panoramabad

"Da Hunde das Schwimmen im Wasser und das Spielen mit Artgenossen lieben, haben wir uns entschlossen, auch in diesem Jahr ein solches Event durchzuführen", so Marketingleiter Christian Schebetka. Der Eintrittspreis für Hunde liegt bei vier Euro. Herrchen, Frauchen und Gäste haben freien Eintritt. Ein aktueller Impfausweis ist Voraussetzung für eine Teilnahme. Die Gastronomie im Freibad hat an diesem Tag extra geöffnet. Hinsichtlich der Hygiene könne laut Informationen der Initiative "Hund im Freibad" Entwarnung gegeben werden. Hunde verlieren im Vergleich zu Menschen etwa gleich viele Haare. Vor der nächsten Saison wird das Becken selbstverständlich komplett gereinigt, so der Bäderbetrieb.