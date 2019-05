Freudenstadt/Horb Mordfall Riecher für Polizei abgeschlossen

Kreisrat Ernst Wolf (FDP) hakte in der Sitzung am Montag beim Leitenden Polizeidirektor Ralf Thimm nach. Wolf bezog sich auf die Berichterstattung über den Mordprozess vor dem Landgericht Rottweil. Timm sagte, es seien dort einige Aussagen getroffen worden, "die uns nicht so passen". Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, dürfe er sich im Moment dazu nicht öffentlich äußern. Nur so viel: Aus Sicht der Polizei sei der Fall "abgeschlossen". Sollte im Verfahren herausstellen, dass es Fehler gegeben habe, "dann werden wir das aufgreifen", so Timm.

Wie berichtet, hatte es offenbar Stunden gedauert, bis die Polizei und die Spurensicherung am Tatort eintrafen.