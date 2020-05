Freudenstadt/Horb Corona-Panne des Landkreises löst Verärgerung aus

Der Horber machte sich schlau. Er fand dann heraus: Seine Kontaktperson war am Donnerstag beim Arzt und hat einen Antikörpertest machen lassen. Das Ergebnis: positiv.

"Warum soll ich dann in Quarantäne?"

Beim Horber ging natürlich die Hutschnur hoch. War es doch die Woche, wo der sogenannte Antikörpertest intensiv Thema war. Der Horber: "Damals war schon klar, dass der Antikörpertest auf Covid 19 einmal relativ ungenau ist. Und wenn er positiv ist, kann man zumindestens mit einer gewissen hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der positiv Getestete die Infektion schon überstanden hat. Ich hatte am Tag vor dem Arztbesuch Kontakt zu diesem Patienten, wie sich herausstellte. Warum soll ich dann in Quarantäne?"

Polizei drückt bei Genesenen kein Auge zu

Der Horber telefonierte sich am Wochenende die Finger wund. Immer vor Augen der Horror: Amtlich verdonnerter Hausarrest, obwohl keine Ansteckungsgefahr bestanden hat. Er sagt: "Am Wochenende habe ich dann recherchieren können, dass die Akten offenbar im Gesundheitsamt des Landkreises vertauscht wurden."

Einerseits wütend, anderseits froh

Am Montag, so erzählt der Horber, ruft ihn dann der Amtsarzt zurück. Der Horber: "Er hat sich tausendmal bei mir entschuldigt. Er habe wohl die Codes der gemeldeten Tests beim Lesen verwechselt. Ich war einerseits wütend, weil ich das Gefühl hatte, ohne meine Recherche wäre das anders ausgegangen. Andererseits war ich froh: so sind 14 Tage Hausarrest an mir vorüber gegangen!"

Landrat Klaus Michael Rückert (CDU) bestätigt den Vorfall: "Das stimmt. Die Testergebnisse werden dem Gesundheitsamt mithilfe von dreistelligen Codes gemeldet. Wie man sich vorstellen kann, hat das Team, welches die Kontaktpersonen dann abtelefonieren muss, alle Hände voll zu tun."

Landrat Rückert: "Fehler passieren leider"

Der Landrat weiter: "Leider hat ein Amtsarzt den Code für den Abstrich-Test, der klar sagt, dass die getestete Person gerade angesteckt und infektiös ist, verwechselt. Der Code für den positiven Antikörpertest sagt nur: Das war mal Corona. Das ist kein Anlass, Kontaktpersonen in Quarantäne zu schicken. Als der Amtsarzt den Fehler bemerkt hat, hat er alle Beteiligten angerufen und sein Versehen eingestanden und die Sache richtig gestellt. Leider ist dieser Fehler passiert und das ist bedauerlich. Dem Amtsarzt selbst war es am Schlimmsten."

Rückert ist froh, dass der Fehler rechtzeitig aufgedeckt wurde. Der Landrat: "Fehler passieren leider. Es wäre allerdings viel schlimmer, wenn der Amtsarzt vergessen hätte, eine Kontaktperson eines Infizierten anzurufen!"