Freudenstadt Hip-Hop verlangt einige Kondition ab

Freudenstadt. Ein Termin, den sich Julia Haug (13 Jahre) und ihr Bruder Tobias (elf) aus Trillfingen, einem Ort bei Haigerloch, ganz dick in ihren Terminkalender eintrugen. "Die beiden waren schon im letzten Jahr mit dabei", verriet ihre Mutter. "Und sie konnten es fast gar nicht erwarten, auch dieses Mal wieder dabei zu sein. Und da ist es egal, wie weit man fahren muss", sagte sie und lächelte.

Auch der elfjährigen Eline aus Sulz wird dieser Tanzkurs lange in Erinnerung bleiben. Sie hatte genau an diesem Tag Geburtstag und bekam den Hip-Hop-Tanz-Workshop als Überraschung von ihren Eltern geschenkt. "Ich freue mich riesig", sagte sie in der Pause.

Ein Dutzend Kinder nahmen an diesem Workshop teil. Der mehrfache deutsche Hip-Hop-Meister Fabian Klein, der als Tanzlehrer alle Tricks und Moves kennt, forderte schon in der ersten von zwei Einheiten ordentlich Leistung von seinen jungen Schülern.