Freudenstadt Himmel und Hölle auf einmal

Freudenstadt. Das preisgekrönte Schauspiel kommt unter der Leitung der Badischen Landesbühne Bruchsal ab 20 Uhr im Theater im Kurhaus zur Aufführung. Eric-Emmanuel Schmitt bearbeitete den populären Text von Stefan Zweig, der als Meister der psychologischen Novelle gilt.

Schmitt ist einer der weltweit meistgelesenen und meistgespielten französischsprachigen Autoren. Seine Bücher liegen heute in 43 Sprachen übersetzt vor, und seine Stücke werden in über 50 Ländern regelmäßig aufgeführt. Schmitt versetzt Stefan Zweigs Novelle in die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts und es gelingt ihm, sie behutsam für die Bühne zu bearbeiten und zugleich mit neuer Spannung aufzuladen.

Zum Inhalt: Celia wird in einem Casino in Monte Carlo Zeugin des Suizids eines jungen Mannes. Sie fühlt sich in eine Situation vor zwei Jahren versetzt; in die 24 Stunden, die ihr Leben veränderten. Zu diesem Zeitpunkt lernt sie – verwitwet und Mutter zweier erwachsener Söhne –­ im selben Casino den 18 Jahre jüngeren Matteo kennen und lieben. In den wenigen Stunden ihres Beisammenseins vergisst sie ihre Einsamkeit und entdeckt, dass sie immer noch zu Gefühlen, Sehnsüchten und wahrer Liebe fähig ist.