2 Erschöpft: 23 Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, kamen am Montag an der Taborkirche an. Foto: Beyer

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Freudenstadt angekommen. Im Gemeindesaal der Taborkirche wurden sie untergebracht. Sie sollen schnell auf private Wohnungen verteilt werden.















Link kopiert

Freudenstadt - Eilig klappen die freiwilligen Helfer Feldbetten auf, legen Isomatten auf den Stoff und ziehen Laken über die Liegefläche. Andere legen auf die fertigen Betten Shampoo, Zahnpasta und für die Kinder einen Teddybären der Notfallseelsorge. Alles soll fertig sein, wenn am Nachmittag der Bus mit den ersten Flüchtlingen aus der Ukraine ankommt. Ob überhaupt welche kommen und – falls ja – wie viele, wusste zu diesem Zeitpunkt noch keiner.

Obdach bei Verwandten

Am Freitag war der Bus von Schweizer Reisen als Teil des Hilfskonvois ins polnische Tomaszów Lubelski aufgebrochen (wir berichteten). Auf dem Rückweg hat er nun 51 Flüchtlinge mitgenommen. Doch nicht alle sind bis Freudenstadt mitgefahren. Manche stiegen schon auf dem Weg durch Polen aus, andere dann in verschiedenen Städten in Deutschland, etwa München oder Stuttgart, wo sie erst mal bei Freunden oder Verwandten unterkommen.

So sitzen nur noch 23 Flüchtlinge im Fahrzeug, als der Reisebus vorsichtig rückwärts vor dem Gemeindesaal der Taborkirche fährt. Es sind fast ausschließlich Frauen und Kinder, die aussteigen. Denn wehrfähige Männer dürften derzeit nicht aus der Ukraine ausreisen. Sie werden in der Armee gebraucht.

Die Frauen machen einen gefassten, wenn auch erschöpften Eindruck, während sie ihre wenigen Habseligkeiten – nur einige Koffer und Taschen – aus dem Laderaum des Busses ins Gemeindezentrum tragen. Die Kinder wuseln neugierig hin und her, eines hält einen fröhlich mit dem Schwanz wedelnden Dackel an der Leine. Ein Baby weint.

Erst mal ankommen lassen

Empfangen werden die Flüchtlinge von Landrat Klaus Michael Rückert, der die Neuankömmlinge direkt mit einer kleinen Ansprache willkommen heißt. Ein Dolmetscher – ebenfalls ein freiwilliger Helfer – übersetzt. "Es soll ihnen an nichts fehlen", verspricht Rückert. Doch der Landrat hält sich kurz: "Jetzt wollen wir sie in Ruhe ankommen lassen und nicht weiter stören." Auch die beiden Busfahrer, die sich auf der rund 1400 Kilometer langen Strecke von der polnisch-ukrainischen Grenze abgewechselt haben, verabschieden sich von ihren Passagieren. Sie bekommen kräftigen Applaus. Einer der Frauen stehen Tränen in den Augen.

Bettenlager in Kirche

Doch schon bald soll es auch für die Flüchtlinge weitergehen. Das Bettenlager im Gemeindesaal ist nur als Provisorium gedacht, wie Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landkreises, auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt. "Wir gehen davon aus, dass die eine Nacht hierbleiben und wir sie morgen dann verteilen können." Denn längerfristig unterkommen sollen sie in privaten Wohnungen.

Der Landkreis hatte die Bevölkerung gebeten, sich zu melden, wenn die Leute Wohnraum zur Verfügung stellen können. Der Appell ist offensichtlich nicht unbeantwortet geblieben. "Wir haben ganz viele Wohnungen aus der Bevölkerung angeboten bekommen", freut sich Rückert. So will zum Beispiel Busunternehmer Frank Schweizer drei Flüchtlinge direkt bei sich zuhause unterbringen

Derzeit sei also genug Platz da, um alle Flüchtlinge aus dem Gemeindesaal rasch unterzubringen, versichert Rückert. Dennoch will er einen weiteren Aufruf starten. Denn bald würden schon die nächsten Flüchtlinge ankommen, die über den Bund und das Land verteilt werden.

Kreis bildet Krisenstab

Denn in den Flüchtlingsunterkünften sei nur wenig Platz. "Wir haben im ganzen Landkreis keine 50 Plätze, obwohl wir viele Unterkünfte haben", berichtet Rückert. Und auch diese Plätze will er nur im Notfall nutzen. "Wir müssen schauen, wie das sozial passt. Es kommen jetzt viele Frauen mit Kindern, und in den Flüchtlingsheimen haben wir vor allem junge Männer."

Die Anteilnahme im Landkreis Freudenstadt ist riesig, sagt Pressesprecherin Sabine Eisele. Der Besucherverkehr auf der Internetseite des Landratsamts sei "gigantisch". Zusammen mit Hilfsorganisationen und Kirchen im Kreis habe sich die Behörde auf das unvorhersehbare vorbereitet, so gut es eben geht. Aus den Reihen des Katastrophenschutzes um Kreisbrandmeister Franz Jahraus sein eine Stabsstelle gebildet worden, die direkt der Spitze des Landratsamts unterstellt sei. Sie soll schnell reagieren können, wenn es die Lage erfordert. "Wir müssen jetzt erst mal abwarten, was passiert", so Eisele. Offen sei auch, wann der nächste Hilfstransport in den polnischen Partnerlandkreis aufbricht.

Konvoi sicher zurück

Wohlbehalten zurückgekehrt sind auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Kreis, die beim Hilfskonvoi dabei waren.