Freudenstadt Helfer testen reihenweise im Zelt

Bei einigen fließen auch Tränen

So mancher kniff die Augen zu und hielt das unangenehme Gefühl einige Sekunden durch. "Das war lockerer, als gedacht", erklärte eine Testperson, fügte aber hinzu: "Mir kamen schon ein paar Tränen." Ähnlich ging es Simon Brendle. "Aber das Gefühl geht schnell weg", sagte er.

Mit Holzhalterungen, die ein Ehrenamtlicher über Nacht gefertigt hatte, wurden die beschrifteten Testungen zur Auswertung ins Labor gebracht. Die Getesteten mussten aufgrund der Schutzmaßnahmen das Gelände verlassen und erhielten etwa 40 Minuten später am DRK-Gebäude das Testergebnis.

Neben den angemeldeten Personen nutzten einige Bürger spontan die Aktion. "Wir haben eine Anfrage eines Pfarrers erhalten, der an Weihnachten noch spontan ein Seniorenheim besucht. Das ist super, wenn man da helfen kann", erklärte ein Mitglied des DRK-Aufnahme-Teams.

Bei den meisten ein negatives Ergebnis

Die Test-Aktion wurde gut angenommen und verlief dank guter Planung zügig, so das DRK. Während am Mittwoch 125 Personen die Aktion aufsuchten, nahmen am Donnerstag 108 an der Schnelltest-Aktion teil. Bei den meisten zeigte er ein negatives Ergebnis an.

Alles sei hervorragend umgesetzt worden, sodass die Helfer zwischendrin sogar Luft hatten, lobte Kurt Deckelnick.

Acht Neuinfektionen meldete das Landratsamt Freudenstadt am Montag. Die Betroffenen wohnen in Bad Rippoldsau-Schapbach (plus eins), Eutingen (eins), Horb (drei), Loßburg (zwei) und Seewald (eins). Stand Montag gab es 206 (plus eins) bekannte, akut infizierte Personen im Kreis, die sich in Isolierung befinden. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis insgesamt 2569 Personen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 2293 (plus Sieben). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug laut Landesgesundheitsamts am Montag, Stand 17.45 Uhr, 142,9. Außerdem meldet das Amt sechs weitere Tote im Zusammenhang mit Corona.

Derweil sind den Behörden in Baden-Württemberg keine weiteren Fälle der mutierten Corona-Variante bekannt, damit bleibt es bei dem Nachweis aus Baiersbronn (wir berichteten).