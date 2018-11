Freudenstadt Heimat zum Blättern

Im Beisein von zahlreichen Autoren und den am Buch beteiligten Schülern der Waldorfschule Freudenstadt überreichte Frank Vogel vom Wittich-Verlag das erste Exemplar an Landrat Klaus Michael Rückert. Die 2017 verstorbene Dornstetter Künstlerin Eleonore Kötter nimmt mit ihren Linolschnitten und Zeichnungen einen wichtigen Stellenwert im aktuell erschienenen Jahrbuch des Kreises ein. Gleich daneben begegnet man dem Kunstprojekt der Klassen neun bis elf der Freien Waldorfschule Freudenstadt, die mit Schwarz-Weiß-Zeichnungen, Linol-Drucken und Aquarell-Malereien "Das Wesen der Bäume" gemeinsam mit ihrer Kunstlehrerin Barbara künstlerisch umgesetzt haben.

Landrat Klaus Michael Rückert hieß bei der Präsentation das Publikum willkommen, darunter den ehemaligen Landrat Peter Dombrowsky, der mit einem Beitrag über "Die Kleine Kinzig" im Jahrbuch vertreten ist. Das Werk mit einem Umfang von 170 Seiten wurde in seiner 35. Auflage erstmals von Linus Wittich Medien gedruckt. Produktionsleiter Frank Vogel nahm gemeinsam mit Medienberater Walter Bosch an der Präsentation teil.

Nach einer Kunstführung durch die Ausstellung mit Werken von Eleonore Kötter im städtischen Rathaus und Erläuterungen durch Kuratorin Marion Dämmig gab Kreisarchivarin Karoline Adler einen Überblick über den Inhalt des Jahrbuchs 2019. In zwölf Abschnitten wurden insgesamt 39 Artikel abgedruckt, die sich unter den Überschriften Kulturgüter, Schwarzwald, aus dem Landkreis und zahlreichen weiteren mit der Geschichte des Schwarzwalds ebenso auseinandersetzen wie mit aktuellen Themen und Entwicklungen oder dem massiven Pollenflug in diesem Jahr. Das Jahrbuch präsentiert sich in bewährter Weise mit einem aktualisierten Layout und zahlreichen Bildern, so Frank Vogel. Es reihe sich damit auch durch sein äußeres Erscheinungsbild in die Serie seiner 34 Vorgänger ein. Auch eine Fotostrecke mit Stationen im Lebens- und Jahreskreis am Beispiel der Dettlinger Bevölkerung sind in dem Werk zu finden.