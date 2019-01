Freudenstadt Hausarzt verkündet: "Ich bin dann mal weg"

Was aber bis zum letzten Arbeitstag anhielt, war die immer wieder gleiche, selbstkritische Frage, ob er nichts vergessen hat oder ob er jedem Patienten die optimale Behandlung hat angedeihen lassen. Auch im Ruhestand, den Georg Grötzinger jetzt sichtlich entspannt zu genießen lernt, ist er begeistert von der Faszination seines Berufs. "Die Geschichte der Patienten, ihr Leben, ihre Familien haben mich immer interessiert", erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Viele Patienten hat Georg Grötzinger über Jahrzehnte betreut, ist mit ihnen älter geworden, hat deren Kinder als Arzt bis ins Erwachsensein begleitet. "Oft war es wie ein spannender Familienroman". Eigentlich, so hatte es begonnen, wollte der junge Georg Grötzinger Rechtsanwalt werden, so wie sein Vater in Freudenstadt. Doch nach zwei Jura-Semestern in Freiburg dämmerte es ihm: "Das ist nicht mein Ding, das ist mir zu trocken".

Der junge Student wollte "etwas Handfestes, etwas Wissenschaftliches" studieren, wie er sich heute erinnert. Er schwenkte auf die Medizin um, beendete in Ulm sein Studium mit der Promotion. Die Assistenzjahre erlebte er an den Bundeswehrkrankenhäusern in Ulm und Hamburg, lernte die Leiden und Freuden eines Landarztes in Schrecksbach kennen und wollte dann etwas Eigenes auf die Füße stellen.

Zunächst ein Einzelkämpfer

Vor 31 Jahren eröffnete er im elterlichen Haus in der Hofstraße in Freudenstadt seine erste Hausarztpraxis, biss sich als Einzelkämpfer durch. Es war die Zeit der Gemeinschaftspraxen, als auch Grötzinger in einer langen Nacht beschloss, mit Dirk Uffelmann eine Praxisgemeinschaft im Neubau in der Brandström­straße einzugehen. "Es war die schönste Zeit", erinnert sich der Arzt an die zehnjährige Zusammenarbeit mit seinem Freund, der 2005 aus der Praxis ausschied. Inzwischen hatte Grötzinger nach manch harter Prüfung die Zusatzbezeichnungen als Sportmediziner, für Palliativ-Medizin, als Kur- und Bäderarzt und als Arzt für Naturheilverfahren erworben und hatte als erster Freudenstädter Arzt die Praxis nach der ISO-Norm zukunftsfähig gemacht.

Georg Grötzinger führte seine Praxis mal allein, mal mit Kollegen weiter, ständig auf der Suche nach dem idealen Partner, der schließlich nach unzähligen Annoncen und Kontakten mit Job-Börsen in Semko Aram gefunden wurde.

Viele Gesundheitsreformen und noch mehr Gesundheitsminister hat Georg Grötzinger überstanden. "Gesetzgeber, Kassen und Kassenärztliche Vereinigung (KV) haben die Daumenschrauben immer stärker angezogen", sagt er. Reglementierungen, Budgetierungen, Dokumentationspflichten und wuchernde Bürokratie schränken nach seinen Worten den Arzt immer mehr ein, stehlen ihm Zeit für Patienten.

Das alles ist (fast) vorbei. Grötzinger freut sich auf Familienleben, auf Sport und Reisen, was über viele Jahre zu kurz gekommen sei. Und dann will er mal weitersehen.