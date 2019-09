Freudenstadt Haus- und Notarzt mit Leib und Seele

Schritt in die Selbstständigkeit

Nach seinem Abschluss zog der Arzt nach Friedrichshafen, um dort sein praktisches Jahr im Krankenhaus zu absolvieren. Dort hat er für zwei Jahre in der Unfallchirurgie gearbeitet und war dann bis Juni 2016 in der Anästhesie als Arzt tätig. Durch seine langjährige Erfahrung in der Unfallchirurgie als Notarzt kam ihm die Idee, auch noch die Ausbildung zum Allgemeinmediziner zu machen. Diese dauert in der Regel fünf Jahre, konnte aber durch ein Programm der Ärztekammer, das den Hausarztmangel bekämpfen soll, auf zwei Jahre verkürzt werden.

Seit Mitte vergangenen Jahres ist Sackmann Facharzt für Allgemeinmedizin. Seinen Schritt in die Selbstständigkeit wollte er ursprünglich in Dietersweiler wagen, entschied sich dann aber doch für Freudenstadt.

"Ich habe großen Respekt davor", sagt Sackmann, da er zuvor noch nie selbstständig gewesen ist. Er freue sich aber auch, insbesondere dass die letzten Bauarbeiten gerade fertig geworden sind.

Paetzel wird voraussichtlich auch weiterhin als Arzt in der Praxis präsent sein, wenn dies der Zulassungsausschuss des Landes Baden-Württemberg genehmigt. Neben Sackmann und Paetzel werden dann noch fünf weitere Mitarbeiter – darunter medizinische Fachangestellte und Krankenschwestern – in der Praxis tätig sein. Besonders ist neben einer kleinen Chirurgie in der neuen Praxis auch eine "Point-of-Care-Diagnostik". Das heißt, das Blut muss nach Untersuchungen nicht ins Labor, sondern kann auch direkt vor Ort ausgewertet werden.