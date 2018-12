Freudenstadt Hauptpreis: Landrat gratuliert zum neuen Auto

Mit etwas Wehmut blickte City-Managerin Jana Bonig auf den Weihnachtsmarkt zurück. Nach zwei Jahren endete ihre Tätigkeit in Freudenstadt, da sie neue berufliche Herausforderungen sucht. Die Freudenstädter Zeit will die City-Managerin dennoch nicht missen. Der Weihnachtsmarkt sei ihr sehr am Herzen gelegen, betonte sie zum Abschluss des Markts, den sie als "Top-Veranstaltung" bezeichnete. Besonders gut sei bei den Gästen die "lebende Musikbox" angekommen. Über 100 Personen hätten ferner am offenen Singen teilgenommen, berichtete Bonig. Thomas Aurich, Vorsitzender des Vereins Freudenstadt-Marketing, der für den Markt verantwortlich zeichnete, zog eine positive Bilanz. Er dankte allen, die beim Weihnachtsmarkt mitgewirkt und mitgeholfen hatten, sowie den Unterstützern. Als Co-Moderator und stellvertretender Marktmeister erhielt Hermann John viel Lob, ebenso der TSV Freudenstadt, der wieder für den Losverkauf der Tombola zuständig war.

Ein Dank ging zudem an Helmut Bechtle und Jochen Gaiser vom Handels- und Gewerbeverein (HGV), die für die Tombola verantwortlich waren. Zum Abschied dankte Aurich auch Jana Bonig für ihre Arbeit in den vergangenen zwei Jahren. "Das war eine tolle Leistung", sagte er und übergab ihr unter großem Beifall einen Präsentkorb.

Für Landrat Klaus Michael Rückert ist der Freudenstädter Weihnachtsmarkt immer noch etwas ganz Besonders, betonte er. Sparkassendirektor Uwe Braun unterstrich die Verbundenheit seines Hauses mit dem Weihnachtsmarkt. Eine große Zahl von Besuchern wartete auf die Ziehung der Preise der Tombola. Den Hauptpreis, ein nagelneues Auto, zog Landrat Klaus Michael Rückert. Als er den Namen von Anita Reguera aus Freudenstadt bekanntgab, rief eine Besucherin laut: "Das ist meine Mutter!" Postwendend rief der Landrat vor der großen Zuschauerschar die Gewinnerin an und gratulierte ihr.