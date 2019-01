Freudenstadt Hauptgewinn für Hezel

Als Hauptpreis verbarg sich hinter dem größten Türchen der Hauptgewinn, ein Auto im Wert von 13 000 Euro. Über denn Gewinn freute sich Familie Hezel aus Beffendorf. Eigentlich hätten sie noch nie bei einer Verlosung etwas gewonnen, so Michael Hezel, "umso mehr waren wir überrascht, als die Nummer 4010 an Heiligabend veröffentlicht wurde".

Bis spätestens 31. März können die Gewinner der Adventskalender-Aktion die Preise noch abholen. Alle Gewinnzahlen sind auf der Website des Lions-Clubs Freudenstadt unter www.lions-freudenstadt.de bis dahin noch ersichtlich. Der Erlös aus dieser Aktion fließt an das Kinderhaus Luftikus in Baiersbronn. Seit 2015 ist es der neue Lebensraum für intensivpflegebedürftige Kinder mit Perspektiven für eine kindgerechte Entwicklung. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren mit Intensivpflegebedarf finden dort ein Zuhause. Das Kinderhaus Luftikus geht als eine der wenigen bundesweiten Einrichtungen neue Wege in der Intensivpflege.