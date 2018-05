Freudenstadt Haug: "Die Dinge zu Ende denken"

Ein weiterer Punkt, der laut Haug bei vielen Umweltaktivisten nicht zu Ende gedacht sei, sei der Hinweis, dass pro Auto im Schnitt nur 1,2 Personen säßen. Was dabei außer Acht gelassen werde, sei jedoch, dass der Fahrer am Wochenende vielleicht die ganze Familie dabei habe. Er wohne in Stuttgart, und dort nehme man ohnehin nur dann das Auto, wenn es nicht anders gehe. Und so wie ihm gehe es vielen anderen dort. Es mache einfach keinen Spaß, im Stau zu stehen.

An ein Ende des Diesels wollte Haug nicht glauben. Es sei noch lange Zeit ein Mix an verschiedenen Antriebssystemen notwendig. Außerdem brauche es intelligentere Verkehrsleitsysteme, denn ein fließender Verkehr sei am besten für die Umwelt. Er selbst freue sich auf die Elektromobilität, sagte Haug. Als "Racer" sei die Beschleunigung darin – im Vergleich zur Leistungskurve eines Verbrennungsmotors – einfach wunderbar. Haug fährt übrigens Diesel, sagte er.

Da schnelles Fahren ohnehin nicht mehr möglich sei, habe er sich auf das "schwäbische Rennen" verlegt: Er fahre mit so niedrigem Verbrauch wie möglich. Aber auch bei der E-Mobilität sei vieles nicht zu Ende gedacht worden. Es fehle an der Infrastruktur. Es brauche sehr viele neue Kabel, um die notwendige Infrastruktur einzurichten. Dazu komme noch das Gewichtsproblem mit der Batterie. Und recycelt oder entsorgt sei diese dann immer noch nicht.

Es sei phänomenal, was Elon Musk mit Tesla leiste. Nur: Bis jetzt habe er damit noch kein Geld verdient. Wenn heute ein Tesla aufgeladen werden solle, brauche das enorm viel Strom. Ernst Wolf hatte zuvor übrigens von zwei Tesla-Autos berichtet, die beim Aufladen so viel Strom verbrauchten wie sein Betrieb. Haug sprach sich für einen Wettbewerb bei den Energieträgern in der Mobilität aus. Ob es nun Strom, künstliches Methan oder Wasserstoff werde, er vertraue da den Fachleuten und Ingenieuren. Die Politik solle diese aber auch machen lassen, und nicht meinen, irgendeine Richtung vorgeben zu müssen.