Drei Kandidaten haben bei den Freudenstädter Oberbürgermeisterwahlen ihren Hut in den Ring geworfen. Sie alle wollen die Nachfolge von Julian Osswald antreten, der sich nach 16 Jahren als Stadtoberhaupt nicht mehr zur Wahl stellte.

Matthieu Wölper, parteilos

Der 43-jährige Matthieu Wölper ist in Freudenstadt aufgewachsen und will nun als OB in die alte Heimat zurückkehren. Aktuell arbeitet der parteilose Kandidat bei der Deutschen Botschaft in Paris.

Adrian Sonder, unabhängig

Adrian Sonder kommt aus Baden-Baden und ist Referent in der Landesgeschäftsstelle der CDU, der der 34-Jährige auch angehört. Trotz CDU-Mitgliedschaft tritt er als unabhängiger Kandidat an.

Tore-Derek Pfeifer, parteilos

Tore-Derek Pfeifer ist ein alter Hase in der Kommunalpolitik. Der 53-Jährige ist seit über 20 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Glatten und auch im Kreistag kein Unbekannter.

Rund 19.000 Wahlberechtige durften ihre Stimme abgeben.