Freudenstadt Handwerk wächst etwas langsamer als zuletzt

Vor rund 400 Gästen in der dortigen Stadthalle sprach sich Hermann für "eine Politik der klaren Linien und Sprache" aus, die sachorientiert Probleme anpacke und praxisnahe Lösungen anbiete. Die Bürokratie dürfe dabei nicht weiter zunehmen.

"Das vergangene Jahr entwickelte sich weiterhin positiv, wenngleich die Zuwachsrate von 1,5 Prozent um 0,7 Prozent niedriger ausfiel als in den zwei Jahren zuvor. Doch der von manchen Ökonomen befürchtete Absturz in eine Rezession zum Jahresende blieb aus", so Harald Herrmann in seiner Rede.

Ein weiteres großes Thema war der Fachkräftemangel in den Betrieben, von denen viele mittlerweile an der Kapazitätsgrenze arbeiten. "Ohne Zuwanderung können wir unseren Fachkräftebedarf nicht decken", so Hermann. Er sei stolz darauf, dass fast sieben Prozent der neu abgeschlossenen Lehrverträge auf junge Flüchtlinge entfielen. Der Entwurf des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes der Bundesregierung müsse so schnell wie möglich die parlamentarischen Hürden nehmen. Auch die Notwendigkeit einer Meisterprämie oder eines vergleichbaren Bonus für erfolgreiche Absolventen von Meisterprüfungen, wie es sie schon in anderen Bundesländern gäbe, sei längst überfällig. Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung müsse unterstützt werden.