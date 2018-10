Freudenstadt "Handwerk im Kreis hat eine gute Adresse"

Wie sind Sie als Kaufmann klargekommen mit den Handwerksmeistern? Der Umgangston auf dem Bau oder in der Werkstatt kann ja schon mal rau sein.

Ich bin mit den Handwerksmeistern sehr gut klar gekommen, sonst wäre ich keine 35 Jahre geblieben. Mit gefällt der Umgangston, wenn er auch ab und zu mit klaren Worten geschieht. Ich kann sagen, dass man sich auf die Meister absolut verlassen kann. Es gilt immer noch der Handschlag, und da wurde ich nie enttäuscht.

35 Jahre sind eine lange Zeit. Mit welchen Gefühlen gehen Sie?

Das hat natürlich wie so oft im Leben zwei Seiten. Wenn man 35 Jahre diese Aufgabe intensiv gelebt und gestaltet hat, dann ist doch eine wenig Wehmut dabei. Auf der anderen Seite freue ich mich auf mehr Zeit für Familie und Freunde. Auch im sportlichen Bereich habe ich Nachholbedarf.

Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Ich denke, die Bilanz kann sich sehen lassen. Der Kreishandwerkerschaft Freudenstadt und die 18 Innungen stehen gut da. Darauf habe ich immer geachtet, und das war auch meine Aufgabe. Da wir keinerlei öffentliche Gelder erhalten, war das gar nicht so einfach. Der Vergleich zu anderen Kreishandwerkerschaften zeigt das auch. Es gibt KHS, die sich keinen Geschäftsführer mehr leisten können. Davon sind wir weit entfernt. Insofern gehe ich mit einem guten Gefühl.

Was wird Ihnen als besonders gelungenes Projekt in Erinnerung bleiben?

Es gab viele gute Projekte. Aber das größte Projekt ist auf jeden Fall der Bau des Hauses des Handwerks in der Wallstraße 10 in Freudenstadt. Das Handwerk hat eine gute Adresse, ein echtes Dienstleistungszentrum. Die Kreishandwerkerschaft hat keine Schulden, und das Haus wird sicherlich mit meiner Person in Verbindung bleiben. Darauf bin ich auch ein wenig Stolz!

Gibt es etwas, dass Sie heute anders machen würden?

Ich habe sehr viel Freizeit in diese Tätigkeit investiert. Meine Familie hat mir den Freiraum auch gelassen. Vielleicht würde ich im Nachhinein versuchen, das anders zu organisieren. Wenn man es aber richtig und gut machen möchte, dann ist es zeitlich oft gar nicht möglich. Man muss sich auch ein gutes Netzwerk aufbauen. Die Betreuung von 18 Innungen mit 880 Betrieben erfordert einen hohen Einsatz.

Wie steht es um das Handwerk im Kreis Freudenstadt?

Das Handwerk hatte in meiner Zeit Höhen und Tiefen. Es gab wirklich schwierige Zeiten mit wenig Arbeit. Auch da war unsere Verwaltung gefordert. Zurzeit hat das Handwerk Vollbeschäftigung. So gesehen, geht es den Betrieben gut. Es fehlt an Fachkräften. Der Anteil der Hilfskräfte ist heutzutage unter acht Prozent. Ein Landkreis kann nur attraktiv bleiben, wenn er gute Handwerksbetriebe hat. Schließlich sind Handwerker auch da zur Versorgung der Bevölkerung, und das in vielfacher Weise. Also, Handwerk geht uns alle an, weil es unverzichtbar ist.

Mit Veränderungen in den Berufsschullandschaft und der Digitalisierung könnte sich in naher Zukunft einiges umkrempeln. Ist das positiv oder negativ?

Die Digitalisierung hat auch das Handwerk voll erreicht. Schauen Sie mal, wie viele Handwerker mit einem Laptop unterwegs sind. Das betrifft auch die Fertigung mit modernsten Maschinen in den Werkstätten. Dieser Prozess wird sich weiter schnell entwickeln. Insofern wird das Handwerk total unterschätzt. Die Welt der Handwerker hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Aber die Grundlage von allem ist immer noch die duale Ausbildung. Ich würde auch jedem jungen Menschen raten, bevor er ein Studium beginnt, eine duale Ausbildung zu absolvieren. Diese Erfahrung wird er in einem Studium niemals bekommen und wird ihn fürs weitere Leben positiv prägen.

Was halten Sie von der These, dass es zu wenig Akademiker im Land gebe?

Wenn man die Ausbildungszahlen anschaut im Vergleich zu den Akademikern, dann müssen wir eigentlich zu viele Akademiker haben. Bei so vielen Studenten bin ich mir nicht sicher, ob diese alle in der Wirtschaft eine gute Anstellung bekommen werden. Die Frage ist auch, zu welchem Gehalt. Auch die industrielle Wirtschaft wird wieder eine Krise erleben, das war schon immer so. Auch da wäre jeder gut beraten, eine Ausbildung beispielsweise im Handwerk in der Tasche zu haben.

Bisweilen hat man den Eindruck, manche Gewerke und Betriebe tun sich schwer mit Veränderungen. Was müssen sie in Ihren Augen tun, um attraktiv für potenzielle Lehrlinge zu bleiben?

Unser jungen Meister sind sehr modern eingestellt und werden neue Wege gehen. In der Darstellung wird sich einiges verändern. Es gibt Betriebe, die haben überhaupt keine Probleme, gute Auszubildende zu bekommen. Das hat was mit einem guten Betriebsklima zu tun und einer modernen Betriebsdarstellung. Zufriedene Mitarbeiter sprechen auch junge Menschen an und versuchen, diese in den Betrieb zu holen. Letzte Woche hatten wir die Lehrabschlussfeier im Kurtheater in Freudenstadt. 189 junge Menschen haben den Gesellenbrief erhalten. Den Brief und das Wissen kann keiner mehr nehmen. Die Begeisterung im Saal war wirklich spürbar. Der goldene Boden im Handwerk ist gegeben.

Welche Pläne haben Sie für den Ruhestand?

Konkret habe ich keine Planung. Jetzt muss ich zuerst mal aufhören und meine Aufgaben zum Abschluss bringen. Die Übergabe an meinen Nachfolger erfolgt zurzeit. Ich werde auf jeden Fall mit sportlich mehr betätigen, weil bisher die Zeit dafür fehlte. Ich werde mir Zeit für meine Enkeltochter nehmen, da ich für meine Kinder zu wenig Zeit hatte. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht der typische Ruheständler bin. Ich werde mir zu gegebener Zeit überlegen, was ich noch machen werde.

Die Fragen stellte Volker Rath