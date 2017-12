Freudenstadt Handgemachte Rockmusik

Freudenstadt. Die Kleinkunstmacher haben in ihr Jahresprogramm ein Weihnachts-Special der besonderen Art für den Samstag, 16. Dezember, ab 20 Uhr im Freudenstädter Stadthaus eingeschoben: ein Doppelakt mit der Unplugged-Band 63reloaded und der Freudenstädter Rockgruppe Voice. Damit klingt das Jubiläumsjahr zum 20-jährigen Bestehen von Kultur am Dobel rhythmisch aus.

Uwe Merz (Gesang) und Rainer Schnell (Gitarre) treten als "63reloaded" mit ihren melodiösen Songs an. Die Musiker aus der Region haben sich auf bekannte Klassiker aus dem Rock-, Blues-, Folk- oder Swing-Genre spezialisiert, haben inzwischen auch bemerkenswerte eigene Lieder geschrieben, die bereits viel Beachtung gefunden haben. Danach macht sich die heimische Band Voice zu einem spannenden Trip durch die Zeiten auf. Geboten wird ein Streifzug durch 30 Jahre Rockmusik. Zu hören sind Kulthits der 70er- bis 90er-Jahre von Joe Cocker, Bryan Adams, Tina Turner und Melissa Etheridge. Dabei dürfen auch Songs von Pink Floyd, Manfred Manns Earthband und Deep Purple nicht fehlen.

Die neun Musiker der Freudenstädter Band rocken nun schon seit 35 Jahren durch die Musikszene im süddeutschen Raum und brennen noch immer darauf, so richtig Party auf der Bühne zu machen. Begonnen hat alles als Schülerband mit Coversongs, ehe man dazu überging, eigene Lieder zu präsentieren. Das Hauptaugenmerk von "Voice" gilt immer noch der Bühne. Dort können sich die Musiker entfalten in einer Show, die nie künstlich wirkt. Im Mittelpunkt steht ehrliche, handgemachte Rockmusik, wie Kultur am Dobel mitteilt.