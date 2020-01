Freudenstadt Händler kritisiert Weihnachtsmarkt-Organisation

Busunternehmen sollten wieder angeschrieben und die Verlosungen interessanter gestaltet werden. Die örtlichen Geschäfte, insbesondere die in der Reichsstraße, sollten mehr einbezogen werden. Die Hütten müssten anders positioniert werden, heißt es weiter. So könnte es einen Bereich mit Gastronomie geben, in den die Händler gehen können, die bis zum Marktende geöffnet haben wollen.

Die anderen Händler könnten dann um 19 Uhr schließen. Bislang dienten viele Verkaufsstände ab dieser Uhrzeit nur als Dekoration für die Imbissstände.

Zudem brauche es eine Hütte als Unterstand bei schlechtem Wetter und Kinderbetreuung in Form von Vorlesestunden in trockenen Hütten. Die Stadtwerke sollten den Strom zum Selbstkostenpreis abgeben. Auch eine Plane, die als Projektionswand und Windschutz nach Westen dient, schwebt Köhl vor.

Freudenstadt-Marketing befasst sich am 27. Januar mit dem Brief

Thomas Aurich, der Vorsitzende des Freudenstadt-Marketings, wollte auf Anfrage des Schwarzwälder Boten keine inhaltliche Stellungnahme zu dem Schreiben abgeben. Für den 27. Januar sei eine Sitzung des Vorstands anberaumt. Dabei soll besprochen werden, wie das Freudenstadt-Marketing mit dem Schreiben umgehen will.

Vieles in dem Brief sei nicht nachvollziehbar. Beispielsweise sei der Losverkauf so gut wie in den Jahren zuvor gewesen, wenn nicht sogar besser, so Aurich. Das und die Unterhaltungen mit den Besuchern sprächen für einen guten Zulauf auf dem Weihnachtsmarkt.

Er habe sich geärgert, dass der Brief gleich an die Öffentlichkeit gegangen sei, sagte Aurich. Die Kritik hätte man auch intern äußern können, oder zumindest im Vorfeld ankündigen können.