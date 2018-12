Freudenstadt Guthaben werden nicht übertragen

Oberbürgermeister will eine klare Linie

Stadträtin Bärbel Altendorf-Jehle von der Bürgeraktion war ebenfalls für eine Übertragung. "Was ist, wenn sich jemand das Bein bricht und in der Saison nicht mehr ins Freibad kann?" Im Schwimmbad Wittlensweiler sei die Übertragung auch möglich. "Die Leute haben doch bezahlt", betonte sie. Der OB wollte aber eine klare Linie bei den Tarifen, konnte sich aber vorstellen, die Karten wegen der verkürzen Saison in diesem Jahr ausnahmsweise auch 2019 anzuerkennen, dann aber nicht mehr.

Tobias Degout wies darauf hin, dass die Situation bei der Saisonkarte für das Freibad ähnlich ist. "Wenn das Wetter schlecht ist, kann man sie auch nicht voll ausnutzen".

Stadtrat Günter Braun (SPD) war ebenfalls dafür, die Zehnerkarten ausnahmsweise noch im nächsten Jahr gelten zu lassen. Auf Dauer könne man dies aber nicht einführen.

Oberbürgermeister Julian Osswald machte dann einen weiteren Vorschlag, die Zehnerkarten noch in diesem Jahr auf alle Tarife im Panorama-Bad, also auch auf die Kurzbadezeiten, anzurechnen. Damit konnte sich Beate Gernsheimer zwar anfreunden, wollte diese Regelung jedoch auch für die kommenden Jahre. Da war der OB aber "strikt dagegen". Bei einer Gegenstimme fand der Vorschlag von Julian Osswald eine deutliche Mehrheit. Der Bäderbetrieb will nochmals darauf hinweisen, dass die Guthaben der Zehnerkarten bis Jahresende auf alle Tarife des Panorama-Bads angerechnet werden können.

Beschlossen wurde auf Antrag der FWV, dass im nächsten Jahr die Besucher des Freibads befragt werden, um Anregungen für Verbesserungsmöglichkeiten durch die Badegäste zu erhalten.