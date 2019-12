Freudenstadt Gute Noten für das neue Freibad

Bei der Beurteilung der Eintrittspreise gab es von 16 Prozent der Badegäste ein "Sehr gut". 32 Prozent urteilten mit Gut, 22 Prozent bewerteten die Eintrittspreise mit "Ausreichend" und jeweils neun Prozent urteilten mit "Mangelhaft" oder "Ungenügend".

63 Prozent der Badegäste sind Genussschwimmer

Auch die Nutzung der verschiedenen Bereiche wurde abgefragt. 63 Prozent der Nutzer waren Genussschwimmer im 50-Meter-Kombibecken, die Abkühlung suchten. Am wenisten genutzt wurde die Tischtennisplatte (elf Prozent). Rund die Hälfte aller Badegäste nutzte laut Umfrage die Gastronomie des Freibads, die ebenfalls überwiegend gute Bewertungen erhielt. 70 Prozent gaben der Qualität sehr gute und gute Noten. Beim Angebot und der Auswahl der Getränke waren es 64 Prozent. Bei der Wartezeit schneidet die Gastronomie etwas schlechter ab. Das sei ja auch ganz klar, kommentierte Oberbürgermeister Julian Osswald, denn die Pommes müssten eben eine gewisse Zeit frittiert werden.

Die Sicherheit in Freibädern war im vergangenen Sommer vielerorts ein heiß diskutiertes Thema. Nicht jedoch in Freudenstadt. Laut Befragung bewerteten 56 Prozent der Besucher die Sicherheit im Beckenbereich mit "Sehr gut" und 28 Prozent mit "Gut". Ähnlich sah es bei der Sicherheit auf der Liegewiese aus. "Wir haben alles gut im Griff gehabt", erläuterte Tobias Degout. Es habe nur sehr wenige Zwischenfälle gegeben. Bei der Sauberkeit erreichten rund 80 Prozent aller Bereiche des Bades Werte von "Gut" oder "Sehr gut". Ähnlich wurde auch die Kundenfreundlichkeit bewertet. Die Gastronomie sackte dabei auf knapp über 60 Prozent ab. Das Ziel sei, auch in diesem Bereich einen Wert von 80 Prozent zu erreichen, so Degput.

Abgefragt wurden ebenso Verbesserungswünsche. Ganz oben auf der Liste standen die Beschattung, vor allem des Spielplatzes, und die Zugluft im Dusch- und Umkleidebereich. Solche Befragungen seien regelmäßig geplant, um die Entwicklung im Freibad zu verfolgen, sagte OB Osswald. Der Ausschuss nahm das Umferageergebnis ohne Diskussion zur Kenntnis.