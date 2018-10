Freudenstadt Gut für den Sport – schlecht für Feste

Freudenstadt. In der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung in Freudenstadt meldete sich ein Bürger aus Dietersweiler und fragte an, warum beispielsweise in der Kniebishalle bei Veranstaltungen der Boden nicht abgedeckt werden muss, aber in Dietersweiler. Schließlich sei es eine Turn- und Festhalle. Die Senioren könnten die schweren Rollen nicht schleppen, um den Sportboden abzudecken. Besonders bemängelte der Bürger, dass die Seniorenfeier vom Ortschaftsrat deshalb abgesagt wurde.

Der Boden in der Turn- und Festhalle in Dietersweiler müsse den Anforderungen für den Sportbetrieb der Grundschule genügen, antwortete Oberbürgermeister Julian Osswald. Er hatte Verständnis dafür, dass die älteren Menschen das Abdecken nicht schaffen, betonte aber, dass es abgesprochen worden sei, dass die Vereine aus Dietersweiler beim Abdecken des Hallenbodens sich gegenseitig helfen, falls es notwendig ist. Dass die Seniorenfeier abgesagt wurde, habe er aus dem Protokoll des Ortschaftsrats erfahren, so der OB. Warum das so ist, wolle er noch mit Ortsvorsteher Joachim Auer besprechen. Er wolle, dass die Seniorenfeier stattfindet und das müsse auch möglich sein.

Ortschaftsrat nicht eingebunden