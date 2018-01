Freudenstadt Guides zeigen schöne Ecken

Mehr als 200 geführte Wanderungen finden sich in der neuen Broschüre, die ab sofort im Naturpark-Info-Shop in Bühlertal und in den nächsten Wochen auch in den Tourist-Infos der Region erhältlich ist. Erstmals bieten auch jene Schwarzwald-Guides Touren an, die im Sommer ihren Ausbildungskurs erfolgreich abgeschlossen haben.

"Das Themenangebot ist noch mal breiter geworden, die Auswahl größer. Das ist für Wanderer, die den mittleren und nördlichen Schwarzwald aus einer anderen Perspektive erleben möchten, ein echter Mehrwert", so Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker.

Von Januar bis Dezember machen die Schwarzwald-Guides mit der Flora und Fauna zwischen Wald, Wiese und Weide sowie mit Geschichte und Kultur der Region vertraut. Erkundet werden Streuobstwiesen, Weinberge und Orte mit geologischen Besonderheiten. Das große Krabbeln auf dem Waldboden ist genauso Thema wie die Knospen, Blüten, Samen und Kräuter der hiesigen Bäume und Blumen.