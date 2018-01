Freudenstadt "Gugg(a) uff em Berg" ein voller Erfolg

Jochen Klumpp erinnerte zudem an die Ausfahrten der Grenzweg-Sinfoniker. So steht am 20. Januar eine Fahrt zu den "Black Forest Guggis" in Achern an. Bei der Gugganacht in Dachtel am 26. Januar und beim Brauchtums-abend der "Kuckucksgugga" in Haiterbach am 3. Februar sind die Musiker ebenfalls dabei. Auch Auftritte bei der Hallenfasnet in Aach, Rötenberg, Cresbach, Bad Griesbach, Kniebis und Alpirsbach sind geplant, und es geht zur Narrenmesse in Baiersbronn am 11. Februar.