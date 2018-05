Beim Verein Black Forest Martial Arts in Freudenstadt standen Prüfungen im Kickboxen an. Die Jungen und Mädchen von Trainer Alex Hergenreder (links) mussten zeigen, dass sie Hand- und Fußtechniken beherrschen. Gefordert waren auch Koordination, Kraft, Ausdauer und Konzentration. Geprüft wurden Steven Gartenzaun (von links), Maksim Ziborius, Melissa Hergenreder, Alina Hergenreder, Nick Lechleiter, Nikita Ziborius, Max Blehm, Jonas Lisica und Levin Lisica von Waldemar Hergenreder, zertifizierter Prüfer der World Kickboxing and Karate Union. Alle Prüflinge erhielten den gelb-orangen-gelben Gürtel. Foto: BFMA