Freudenstadt Günstiger Wohnraum mit Qualität gefragt

"Baukultur hat für mich einen hohen Rang. Menschen müssen sich wohlfühlen. Dazu braucht es auch eine gute Infrastruktur", so Tobias Wald. Gestaltungsbeiräte seien ein effektives und erfolgversprechendes Instrument, um die lokale Baukultur zu stärken. Insbesondere das Stadtbild und die Stadtentwicklung würden dadurch optimiert. Die Städte und Gemeinden bekämen durch das Gremium einen unabhängigen Expertenrat an ihre Seite gestellt. Über 30 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg hätten bereits einen Gestaltungsbeirat eingerichtet, was den hohen Stellenwert der Baukultur zeige. "Die Schaffung von mehr Wohnraum ist zwingend verbunden mit weniger Bürokratie", betonte Wald. Die Verfahren müssten deutlich vereinfacht werden. In der Novelle der Landesbauordnung sei eine Vielzahl von Vorschlägen, die er erarbeitet habe, vorgesehen. Sozialer Wohnungsbau sei zwischenzeitlich auch im ländlichen Raum möglich, so der Politiker.