Freudenstadt Grußworte

Monika van Beek, Direktorin des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands, beglückwünschte die Jubilarin ebenfalls und überreichte eine Spende für den Baum, der auf dem begrünten Dach der Volksbankzentrale am Promenadenplatz gepflanzt werden soll. Der Baum sei ein Symbol auch für die Nachhaltigkeit, die bei der Volksbank eine große Rolle spiele. Die Volksbank biete auch Unterstützung bei der Regelung der Nachfolge in Handwerksbetrieben an.

Der Horber Oberbürgermeister Peter Rosenberger überbrachte auch die Grüße von Landrat Klaus Michael Rückert, der aus Termingründen nur am Beginn der Feier teilnehmen konnte, und Bürgermeisterkollegen aus dem Kreis Freudenstadt. Rosenberger wartete, obwohl er am Schluss der Rednerliste stand, mit einer an dem Abend noch nicht zur Sprache gekommenen Information auf: Vor zwei Jahren wurde die Genossenschaftsidee von der Unesco als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt.