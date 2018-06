Freudenstadt Gruppe spannt Bogen von Deutschland nach Indien

"Wir wollen auch Nischen bedienen und das Besondere mit viel Atmosphäre bieten", so die Verantwortlichen von Kultur am Dobel zum Abend mit den drei Musikern Uwe Kühner, Frank Kroll und Fried Dähn, die gemeinsam mit der aus Bombay stammenden Sängerin Fauzia Maria Beg als Indira-Quartet den Raum für zwei Stunden verzauberten.

Eigene Kompositionen entführten mit exotischen Klängen und Geräuschen in farbenprächtige und experimentelle Klangwelten, gepaart mit indischen Tänzen, bei denen die Tanzschellen an den Fesseln der Sängerin und Tänzerin im indischen Gewand nicht fehlen durften. Nach einem geklatschten Auftakt setzten allmählich die Instrumente zum Konzertbeginn ein: Uwe Kühner am Schlagzeug mit seinen thailändischen Gongs, Frank Kroll an Bass-Klarinette und Sopran-Saxofon sowie Fried Dähn mit seinem E-Cello, das im Stehen gespielt wird. Fauzia Maria Beg tanzte barfuß zur Weltmusik und bot stimmlich einen Hochgenuss.

Das vierköpfige Ensemble vermengte fernöstliche Traditionen mit jazzigen und Latin-Klängen und ließ sie zu einem besonderen Klangbild verschmelzen. Aus ihrer aktuellen CD "do" hatten die Musiker einen interessanten und gleichsam abwechslungsreichen Mix von Klängen mitgebracht, die die Seele streichelten und Träume entstehen ließen. Bei "Samba João" faszinierten die gestampften rhythmischen Klänge der Tanzschellen und ein überwältigendes Schlagzeugsolo von Uwe Kühner, der wie in Trance mit den blanken Händen trommelte und reichlich Zwischenapplaus erhielt. Auch ein sehr trauriges Lied, das einen viel zu früh verlorenen Menschen thematisierte, war unter dem Titel "Gone too soon" im Repertoire von "Indira Quartet".