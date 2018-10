Eine Gruppe der Feuerwehrabteilung Kniebis hat das Leistungsabzeichen in Gold abgelegt. Nach zahlreichen Übungen in den vergangenen drei Jahren in Theorie und Praxis absolvierte die Gruppe unter Führung von Mario Finkbeiner die Prüfungen mit Bravour. Unser Bild zeigt die erfolgreichen Feuerwehrmänner (von links): Lukas Schmieder, Felix Schneider, Dominik Fleig, Andreas Mutschler, Marcel Mauch, Florian Ziegler, Nico Seiler, Heiko Günter, Mario Finkbeiner und Kevin Gäßler. Foto: Feuerwehr