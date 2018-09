Freudenstadt Grünes Licht für Ganztagesbetreuung

Freudenstadt. Noch bis 1. Oktober dauert die First, in der die Stadtverwaltung einen entsprechenden Antrag bei der zuständigen Behörde stellen kann. Bei der Gesamtlehrerkonferenz und bei der Schulkonferenz fand die Einrichtung der Ganztagesschule in offener Angebotsform Zustimmung, teilte Schulleiterin Stefanie Maier mit.

Im Schuljahr 2019/20 soll es laut Prognose in den Beratungsunterlagen zwei Gruppen aus Fünftklässlern geben, die das neue Angebot nutzen. Im Jahr darauf sollen es vier, und im Schuljahr 2021/22 fünf Gruppen sein.

Interesse reicht für zwei Gruppen