Freudenstadt Großes Showprogramm beim Silvesterball

Freudenstadt. Beste musikalische Unterhaltung und Tanzmusik bot die Showband "abgroovebereit" aus Stuttgart. Die Gäste nutzten die Gelegenheit und fegten zu den Hits der Coverband über das Parkett des Kursaals. Gleich beim Auftaktwalzer füllte sich die Tanzfläche. Das Gastroteam des "Enchilada" servierte Leckeres aus Küche und Keller. "Wir sind bis auf ganz wenige Restplätze ausverkauft", freute sich Tourismusdirektor Michael Krause bei seiner Begrüßung und zeigte sich mit der guten Entwicklung des Silvesterballs in den vergangenen Jahren überaus zufrieden. Einen besonderen Gruß richtete Krause an den ehemaligen Ersten Bürgermeister der Stadt Freudenstadt, Hans-Joachim Greschner, Stadtrat Wolfgang Tzschupke sowie an den stellvertretenden Bürgermeister von Alpirsbach, Holger Korneffel.

Der Tourismusdirektor unterstrich, dass die Bevölkerungszahl in den vergangenen Jahren in Freudenstadt kontinuierlich steige. "Es bewegt sich sehr viel in Freudenstadt", stellte er fest und nannte beispielhaft die Straßenbaumaßnahmen an der Loßburger und Stuttgarter Straße. In Sachen Tourismus blickte Krause auf "hervorragende Auslastungszahlen unserer Hotels". Es werde investiert und man werde in den nächsten Jahren weitere Änderungen erleben, sagte Krause mit Blick auf das ehemalige Hotel Birkenhof, das zum Waldhotel Luise wird und das Hotel Zollernblick, das zum Hotel Fritz Lauterbad wird. Am letzten Tag des Jahres war es Tourismusdirektor Krause wichtig, dem Team von Freudenstadt-Touristik und der Kurhausgastronomie Dank für die Vorbereitungen für den Silvesterball zu sagen.

"Schlangenfrau" verbiegt sich nach allen Seiten