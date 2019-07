Freudenstadt Stadt will gegen Müllsünder vorgehen

Der Grund sind aktuelle Gesetzesänderungen auf Landesebene. Da die Verwaltung stark ausgelastet sei, dauere es noch mindestens bis Ende 2019, bis die Verwaltung dem Gemeinderat eine neue Version zum Beschluss vorlegen könne, sagte Bürgermeisterin Stephanie Hentschel auf Nachfrage unserer Zeitung. Es könne wegen der Auslastung aber auch gut 2020 werden. Außerdem soll eine Stelle geschaffen werden, die die Ordnungswidrigkeiten ahndet.

Ärger wegen Müll an Sporthalle

Zur Sprache kam das Thema in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt. SPD-Gemeinderat Günter Braun, der auch Beirat der Freudenstädter Sportvereine ist, hatte berichtet, dass am Morgen ein Bereich der Halle – wohl von Jugendlichen – vermüllt worden war und gefragt, was die Stadt dagegen tun könne.