Freudenstadt Grandioses Finale der HipHop-Meisterschaft

Was die Formationen der "Adults Profileague" aufs Parkett zauberten, kann als beste Werbung für den Tanzsport gelten. Als Überflieger präsentierte sich in der Profileage M-Reihe die Formation San’sick vom Gio Dancestudio. Als Anerkennung darf die Formation nun eine Woche lang an einem besonderen Trainingscamp von Mucho Tokic in Kroatien teilnehmen.

Wertungsrichter zwei Tage lang ausgiebig gefordert

Turnierleiter Hardy Hermann dankte nochmals allen Trainern und Betreuern für ihr Kommen. "Ihr habt einen tollen Job gemacht", rief er seinen Kollegen zu. Für seine Aussage "Wenn die ganze Welt tanzen würde, gäbe es keine Kriege" erhielt er viel Beifall.