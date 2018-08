Freudenstadt Grandhotel-Leuchten kehren zurück

Die Leuchter sind nicht nur kunsthistorische Unikate, sie verkörpern in Ausgestaltung und filigranem Design auch den Geist und die Noblesse der "Waldlust" früherer Tage. Die Hoteldynastie Luz-Waldlust pflegte auch während der international erfolgsverwöhnten Blütejahre mit Gästen des europäischen Hochadels ein bürgerliches Understatement. Mit Prunkentfaltung in Maßen. Die Maßgabe für den Beherbergungsbetrieb lautete, einfach gesprochen, gediegene Vornehmheit. Die Leuchten versinnbildlichen diese Geisteshaltung auf eindrückliche Weise. Am Kreuzpunkt der Leuchtarme erhebt sich, eine Reverenz an die heimische Schwarzwald-Region und -Landschaft, eine Tannen-Applikation. Die "Waldlust"-Lampen in den Gesellschaftsräumen wurden, soweit sie überhaupt noch vorhanden waren, vor rund zehn Jahren vom Denkmalverein geborgen und zur sicheren Verwahrung an das Stadtarchiv Freudenstadt übergeben. Dort ruhten sie bis vor wenigen Tagen.