Freudenstadt Gospel-Songs erklingen im Kurhaus

Zu hören sind unter anderem Songs wie "Joshua fit the battle", "Go down Moses", "Oh happy Day", "Go tell it on the Mountain" und "Down by the Riverside".

Das Ziel jeder Vorstellung der Original USA Gospel Singers ist es, Menschen durch die immense spirituelle Kraft der einzelnen Songs einander näher zu bringen, so der Veranstalter. Wichtiger Bestandteil jeder Show ist die aktive Teilnahme des Publikums. Hand in Hand sollen die Zuschauer die Kraft der Gospelmusik erleben.