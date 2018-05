Freudenstadt Goldbarren lagern doch woanders

Schopfloch. Im Rahmen des Projekts "ZiSch – Zeitung in der Schule" besuchte die Lerngruppe 7 der Gemeinschaftsschule (GMS) Schopfloch mit ihrer Lehrerin Schaufler die Volksbank in Dornstetten. Sie wurden herzlich von Frau Baumann und Frau Tröger in Empfang genommen.