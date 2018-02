Freudenstadt Giftköder im Stadtgebiet immer wieder Thema

Eine weitere Facebook-Userin berichtet, auf dem Kienberg in der Nähe des Golfplatzes Mini-Salamis mit Nägeln gefunden zu haben. "Da lagen noch vier oder fünf, ich habe sie eingesammelt", schreibt sie auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. Bei ihrem Beitrag, der über die Facebook-Seite "Freudenstadt / Nachrichten / Termine / Wetter" veröffentlich wurde, ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. Teilweise drohen aufgebrachte Nutzer den unbekannten Tätern sogar körperliche Gewalt an. Deutlich weniger drastisch wird darum gebeten, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Aber passiert das auch?

Ihnen seien nur die Fälle vom Dezember aus Seewald bekannt, heißt es vom Polizeipräsidium Tuttlingen. Drei Hundehalter hatten nach Spaziergängen auf dem "Rundweg Besenfeld" bei der Polizei Freudenstadt gemeldet, dass ihre Hunde Vergiftungserscheinungen zeigen würden. Zum Teil erlitten die Tiere sogar epileptische Anfälle. Der gemeinsame Nenner der Fälle blieb allerdings nur die Spazierstrecke – ob tatsächlich Giftköder auslagen oder die Hunde vielleicht eine andere giftige Substanz gefressen hatten, konnte nicht abschließend geklärt werden.

Edmund Hensler, Leiter des Veterinäramts des Landkreises Freudenstadt, ist nur ein Giftköder-Fall aus Horb vom Dezember vergangenen Jahres bekannt. Dieser werde in Zusammenarbeit mit der Polizei bearbeitet. "Wir wissen aber, dass solche Meldungen bei Facebook kursieren", fügt Hensler hinzu.

Im gesamten Kreisgebiet tauchen immer wieder Meldungen von Giftködern auf. Im Juli vergangenen Jahres sollen Giftköder am Friedhof in Empfingen gelegen haben, hieß es ebenfalls bei Facebook, unter anderem vom Horber Tierschutzverein. Bereits im März 2017 fraß ein Hund in Tumlingen Schneckenkorn; die Besitzer schalteten eine Anzeige in unserer Zeitung, um auf den Fall aufmerksam zu machen. Das Schneckenkorn könne eigentlich nur mutwillig ausgelegt worden sein, hieß es damals von den Hundebesitzern, das Frühjahr sei nicht die Zeit, um Schneckenkorn zu streuen.

Erster bekannter Fall bereits 2014 ­ in Baiersbronn

In Horb wurde im November 2016 vor mutmaßlichen Giftködern gewarnt. Zwischen Haugenstein und dem "Rauschbart" sollen sie gelegen haben. "Mein Mann hat rohes Fleisch/Innereien gefunden und hat es eingesammelt", schreibt eine Facebook-Nutzerin dazu. Ob diese vergiftet waren, ist allerdings unklar. In Salzstetten sorgten Giftköder 2015 für Aufsehen. Es wurden drei Fälle bekannt, in denen Hunde geschädigt wurden. Sie alle waren im Spitalwald zwischen Salzstetten und Oberwaldach unterwegs gewesen.

Mittlerweile existieren sogar Webseiten, um vor Giftködern zu warnen. Auf "giftkoeder-radar.com" finden sich zwei Meldungen für den Kreis Freudenstadt: 2016 sollen in Tumlingen Giftköder gelegen haben, bereits 2014 will ein Nutzer ein in Gift getränktes Speckstück in Baiersbronn gefunden haben. Hier besteht jedoch das gleiche Problem wie bei Meldungen auf Facebook: Private Nutzer können einfach vor Giftködern warnen. Ob es bloß Spekulationen sind oder ob Behörden eingeschaltet wurden, bleibt offen.