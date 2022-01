Zeugen gesucht Unbekannte Täter schlagen in Villingen-Schwenningen Außenspiegel von Autos ab

An mindestens vier Autos, die in der Scheffelstraße in Villingen-Schwenningen geparkt waren, sind in der Nacht zum Sonntag die Außenspiegel von zwei noch unbekannten Tätern abgeschlagen worden. Die Polizei sucht Zeugen.