Freudenstadt Geschichte erleben in 29 Metern Tiefe

Elektrisches Licht, das heute das ganze Bergwerk gut ausleuchtet, gab es natürlich nicht. Die Stollen wurden mit brennenden Kienspänen beleuchtet, zudem kam der Steinstaub. "Die meisten sind an Lungenkrankheiten gestorben", erklärt der Bergwerksführer.

Wieder oben auf der ersten Ebene angekommen, ist auf der linken Seite ein verschlossenes Eisentor zu sehen. "Da dürfen wir leider nicht mehr hinein. Da geht es zum Luftschutzkeller, der ist Winterquartier von Fledermäusen und ab August gesperrt", erklärt Hertrampf. Auf dem Weg nach draußen steht auf einem Steinhaufen eine kleine Statue. Ein Hüne mit einem Stab in der rechten Hand und einem kleinen Jungen auf den Schultern. "Das ist der Heilige Christophorus. In Freudenstadt ist er der Schutzpatron der Bergleute", erklärt Hertrampf beim Hinausgehen. Normalerweise sei dies die Heilige Barbara, da aber in den Freudenstädter Bergwerken hauptsächlich aus Österreich vertriebene Protestanten gearbeitet hätten, und die eine weite Reise aus ihrer Heimat hinter sich gebracht hatten, wurde Christophorus zu ihrem Schutzheiligen, erzählt Hertrampf und schließt das schmiedeeiserne Eingangstor zum Bergwerk hinter sich zu.

Für unsere Serie "Verschlossene Türen" können Leser Tipps einreichen: Wenn Sie wissen wollen, was sich in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen von historischen Gebäuden oder anderen Bauwerken, technischen Anlagen, alten Kellern oder auch Stollen verbirgt, lassen Sie uns Ihren Vorschlag per E-Mail an redaktionfreudenstadt@schwarzwaelder-bote.de oder auf dem Postweg an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten in der Martin-Luther-Straße 5, 72250 Freudenstadt, zukommen. Vielleicht können wir dann ja als Türöffner dienen!

Zwischen Mai und Oktober kann das Bergwerk samstags und sonntags jeweils zwischen 14 und 17 Uhr im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

Informationen, auch zu Sonderführungen, gibt es bei der Tourist-Information unter Telefon 07441/86 47 30 oder per E-Mail an touristinfo@freudenstadt.de.

Der Eingang befindet sich direkt hinter dem Facharztzentrum an der Straßburger Straße.