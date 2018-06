Freudenstadt Gepflegt dinieren ganz in Weiß

Es ist bereits die dritte Veranstaltung dieser Art in Freudenstadt. Veranstalter ist die Frauenhilfe Freudenstadt. Unterstützt wird sie durch Freudenstadt Tourismus und das Subiaco-Kino. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Diner En Blanc findet bei jedem Wetter statt. Die Wandelhalle des Kurgartens ist überdacht.

Der Dresscode lautet "Ganz in Weiß" Ob sportliches T-Shirt oder verspielte Rüschen-Bluse, ob Freizeit-Hose oder Cocktail-Kleid – an diesem Abend dinieren alle gemeinsam und stilvoll in komplett weißer Kleidung. Jeder Teilnehmer bringt weiße Tischdecken, Tischdekoration, Kerzenständer mit weißen Kerzen, Getränke, weiße Porzellanteller, Besteck, Gläser, weiße Stoffservietten und Wunderkerzen für den Abschluss mit.

Anmeldungen zu diesem außergewöhnlichen Abend nimmt die Frauenhilfe Freudenstadt, Telefon 07441/ 5 20 30 70, oder E-Mail an info@frauenhilfe-fds.de, entgegen.