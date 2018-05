Freudenstadt Generationenwechsel im Vorstand

Freudenstadt-Lauterbad. Der gleiche Generationenwechsel fand bei der Mitgliederversammlung auch auf Stellvertreterebene statt: Anke Hoyer übernahm diese Position von ihrem Vater Horst Hoyer (Hotel Grüner Wald). Herbert Schillinger bekleidet nun das Amt des Schriftführers und des Kassierers. Die Kasse hatte seit Beginn des früher Kur-Interessengemeinschaft genannten Ferienclubs Doris Klumpp (Landhaus Anja) geführt. Der komplette Beirat wurde einstimmig wiedergewählt.

Horst Hoyer dankte Herbert Schillinger im Namen des Ferienclubs für sein Engagement. Freudenstadts Tourismusdirektor Michael Krause referierte über die touristische Entwicklung des Stadtkerns und der Teilorte. Der Urlaub in Deutschland sei immer beliebter. Die Zielgruppe hieße längst nicht mehr "Seniorenurlauber" sondern "jung gebliebene Aktivurlauber".

Los ging es mit dem Verein 1985. Der damalige Kurdirektor Oskar Eylardi empfahl den Teilorten, über eine lose Verbindung, jedoch mit der Satzung und den Regularien eines Vereins, ihre Kurinteressen wahrzunehmen. Zu Beginn betraf das in Lauterbad unter anderem den Umgang mit der neuen Umgehungsstraße. Der Verein setzte sich auch für einen Bahnhalt in Lauterbad ein, der in den 90er-Jahren für kurze Zeit reaktiviert wurde. Derzeit gibt es – bislang erfolglos – Verhandlungen, einen Behelfshalt ähnlich im Stil der Bedarfshaltestelle Kirschbaumwasen im Murgtal einzurichten. Es gibt aber noch Hoffnung auf die anstehenden Gespräche. Nicht ganz erfolgreich verlief die Gestaltung des Parkwalds. Dort will der Verein weiterhin mit Nachdruck an die Investitionsbereitschaft von Forst und Stadt appellieren.