Freudenstadt Gemischte Teams und flache Hierarchien

Rund 40 Zuhörer kamen in die Nagolder IHK-Geschäftsstelle, um mit Stockmayer auf eine "Zeitreise" in die Geschichte der Arbeitswelt zu gehen. Im Anschluss standen zwei Fragen im Mittelpunkt: Wie könnte die Arbeitswelt im Jahr 2030 aussehen? Und welche Kompetenzen helfen dem Einzelnen, sich in einer digitalisierten und komplexer werdenden Arbeitswelt zu orientieren?

Stockmayer sieht im eigenen Navigationssystem – abgekürzt "Vopa" – die Antwort. Vopa steht für Vernetzung, Offenheit, Partizipation und Agilität. Hinzu kämen Daten-, Digital-, Lernkompetenz und Kollaboration. "Dabei geht es vor allem um die gemeinsame Weiterentwicklung, die Nutzung intelligenter Software, ein entsprechendes Digitalverständnis und eine hohe Rollenflexibilität", so Stockmayer in seinem Vortrag zum Kompetenzprofil.

In der folgenden Diskussion interessierte die Gäste, wie die Prozesse in den Unternehmen digitalisiert und die von Stockmayer genannten Kompetenzen gefördert werden können. Dazu brauche es flache Hierarchien, gemischte Teams aus unterschiedlichen Fachbereichen und charismatische Persönlichkeiten, die das vorantreiben, so die Antwort des Personalexperten.