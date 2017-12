Freudenstadt Gemeinsam gegen den Schmerz

Ziel sei, so Ilse Becker, ärztliche Psychotherapeutin, dass die Betroffenen lernen, sich nicht von ihrem Schmerz kontrollieren zu lassen, sondern ihn kontrollieren zu können. Oft machten die eigenen Gedanken, das Gefühl, nichts mehr zu können, den Menschen zusätzliche Probleme. So gehe es auch um eine gedankliche Umstrukturierung, darum, sich wieder mehr zu trauen, mutiger zu werden.

Eines stellen die Fachleute klar. Es gehe nicht um eingebildete Schmerzen. "Die Patienten haben etwas, sie haben einen massiven Leidensdruck", sagt Angelika Bleier.

In dem Bereich gebe es eine chronische Unterversorgung, so die Fachleute. In den Einrichtungen, die eine solche Therapie anbieten, gibt es laut Ralf Heimbach, Geschäftsführer der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF), in der Regel Wartelisten. Sieben Jahre dauere es im Durchschnitt, bis ein Schmerzpatient adäquate Hilfe bekomme, beschreibt Isolde Seyler-Würth, welche Odyssee Schmerzpatienten oft hinter sich bringen müssen. Im Zusammenspiel der Multimodalen Schmerztherapie fühlten sich viele zum ersten Mal verstanden und ernstgenommen, fügt Ilse Becker hinzu.

Die Voraussetzungen zur stationären Behandlung:

Eine chronische Schmerzkrankheit, bei der der Schmerz sich verselbstständigt hat und das führende Problem ist und nicht anderweitig beseitigt werden kann.

Ausgeprägter, schwerer Schmerz und erhebliche Beeinträchtigung des Patienten.

Fehlschlag oder nicht ausrechender Erfolg der bisherigen ambulanten Behandlung.

Erschwerende seelische Belastungen.

Die Bereitschaft, aktiv mitzuarbeiten.

Die Bereitschaft für eine psychotherapeutische Verhaltenstherapie und für eine aktive Physiotherapie.

Keine aktuell laufenden Rentenanträge oder Sozialgerichtsverfahren.