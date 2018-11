Freudenstadt Gemeinde sammelt

Freudenstadt. Die katholische Taborgemeinde Freudenstadt sammelt wieder Lebensmittelspenden. Dafür kommen die sogenannten Tafelladenkisten zum Einsatz. Gebraucht werden trockene und haltbare Lebensmittel wie etwa Nudelprodukte, Kaffee, Haferflocken, Müsli, Kakao, Tee und gut verpackte Süßigkeiten für Kinder und Erwachsene. Auch Lebensmittel in Dosen und Gläsern wie Säfte und Getränke in Tetrapacks und finden Abnehmer, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.