Freudenstadt Geld für das alte Schul- und Rathaus ist gut investiert

Der neue Gemeindesaal fasst bis zu 60 Personen, die von der neuen Küche aus gut versorgt werden können, ohne Stufen überwinden zu müssen. Der OB dankte Beate Seid als "gute Seele" des Hauses, die sich zuverlässlich um das Gebäude kümmere. Osswald wünschte zudem allen Igelsbergern, dass sie unter dem Dach des alten Schul- und Rathauses eine gute Heimat haben, in der sie sich wohlfühlen.

Der Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Elmar Bürkle, lobte ebenfalls den gelungenen Umbau. Er ging kurz auf die Geschichte des Gebäudes ein, in dem bis vor 40 Jahren noch der Schulunterricht stattfand. Heute bietet das Haus auch Räume für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das Geld für den Umbau sei gut investiert worden, sagte auch Bürkle. Man wolle das Gebäude auch in Zukunft sinnvoll nutzen. Ortsvorsteher Fritz Mast dankte der Stadt und den Gemeinderäten, dass sie den Umbau ermöglicht haben. Für die Bürger sei es das wichtigste Gebäude in Igelsberg. Nicht ganz möglich sei die komplette Barrierefreiheit gewesen, bedauerte Mast, der gleichzeitig den zügigen Verlauf der Bauarbeiten lobte. Nach knapp drei Monaten, konnten die Räume wieder bezogen werden.

Mast dankte allen, die am Umbau beteiligt waren. Ein besonderer Dank ging an Ruven Kirschemann, Tatjana Eberle und Rudolf Müller von der Stadtverwaltung Freudenstadt. Aufopferungsvoll habe sich auch Hausmeisterin Beate Seid ums Haus gekümmert. Ein Dank ging an die Igelsberger Frauen, die leckere Brote für die Feier hergerichtet hatten. Wie die Vertreter der Stadt erhielten auch sie ein Präsent. Das größte Präsent hatte jedoch OB Osswald dabei. Er überreichte an Mast einen dekorativen Holzstern.