Freudenstadt Gekürzt auf Kosten der Digitalisierung

An der ESS werde man wohl erst mal auf das WLAN verzichten und auch bei den Lernmitteln einsparen müssen, sagte Schulleiter Armin Wüstner. Angesichts der Digitalisierung und neuer Lehrpläne, für die es neues Lernmaterial brauche, halte er den Beschluss des Kreistags für bedenklich, sagte er. Gerade in Sachen Digitalisierung müsse eigentlich nachgerüstet werden, damit die Schüler auf dem neuesten Stand unterrichtet werden können. Nun fehlen an der Schule etwa 40 000 Euro.

Es sei kontraproduktiv und ein falsches Signal, sagte Klaus Schierle, Leiter der Luise-Büchner-Schule. Die Pläne für WLAN und eine eigene Tablet-Klasse seien damit erst mal hinfällig. Rund 30 000 Euro fehlen wohl an der Schule. Das werfe sie in Sachen Digitalisierung um Jahre zurück, während in anderen Landkreisen mehr Geld dafür ausgegeben werde.

An der gewerblichen und hauswirtschaftlichen Schule in Horb werden wohl 33 000 bis 35 000 Euro fehlen. Für diese Summe hatte die Schule eigentlich ein modernes Transportsystem für die Werkstatt anschaffen wollen, sagte Schulleiter Jochen Lindner. Es sollte die Techniker auf die Industrie 4.0 vorbereiten. Das werde nun wohl um ein Jahr geschoben. Damit verschiebe sich dann aber auch die Sanierung des Physiksaals, der noch aus den 60er-Jahren stammt. Man werde jetzt genau rechnen, ob sich nicht an anderer Stelle etwas einsparen lasse, um das Transportsystem noch anschaffen zu können.

Denn in den Schulen in den Nachbarkreisen werde technisch aufgerüstet. Die Entscheidung sei bedenklich. Man wolle als Schule den Technikern eine optimale Ausbildung bieten, das sehe er nun ein Stück weit in Gefahr, so Lindner.