Freudenstadt Geht doch: Schüler hören den Lehrern still zu

Besonders, als der Moderator das Stück aus dem Film "Fluch der Karibik" ansagt, wird es laut im Saal, und auch wir fangen sofort an, immer lauter darüber zu reden, wie es war, als wir den Film zum ersten Mal sahen und wie wir ihn fanden – und nicht nur uns scheint es so zu gehen. Als jedoch die Musik beginnt, ist es wieder still. Gänsehaut breitet sich auf unseren Körpern aus. Es werden verschiedene Ausschnitte aus den bekanntesten Musikteilen des Films gespielt. Dazu läuft direkt neben der Bühne auf einer großen Leinwand eine Diashow mit gemalten Bildern aus den Schulen zu dem Thema "Piraten". Die Kunst in Form der Musik, der Farbe und der malerischen Kreativität gibt eine sehr eindrucksvolle Harmonie.

Kurz danach bringen sich auch Schüler des Martin-Gerbert-Gymnasium und der Realschule mit ihrem Können ein. Die Klasse 6b des MGG führt einen Tanz zusammen mit ihrer Musiklehrerin Frau Heidebrecht vor, die auch im Orchester als Pianistin aktiv ist. Der Tanz der rund 30 Sechstklässler passt sich perfekt den langsamen oder schnellen Takten an. Jedoch sehen einige Kinder dabei manchmal nicht ganz so motiviert aus, dennoch lobt die Lehrerin ihre Schüler schließlich zu Recht.

Die Realschulklasse 6a begeistert das Publikum mit ihren "Boomwrackers", das sind Plastikstäbe in verschiedenen Längen, welche, wenn man sie auf die Handfläche klatscht, einen bestimmten Ton erzeugen. Auch wir sind total begeistert. Der Dirigent dirigiert nun Orchester und die "Boomwracker"-Kinder zu dem Stück "An der schönen blauen Donau". Auch das zeigt uns ein wahres Können, mit der Musik zu kommunizieren.

Einheit mit dem Flügel

Das bestätigt auch Frau Heidebrecht mit ihrem Flügel auf der Bühne. Sie und der Flügel sind ein Herz und eine Seele. Sie sorgt mit einem Solo auf dem Flügel nun für besonders große Begeisterung. Später wird Frau Heidebrecht uns verraten, dass sie das Stück schon seit eineinhalb Jahren probt, um es so vortragen zu können, dass es nahezu perfekt klingt. Sie spiele Klavier seit 32 Jahren, verkündet sie uns später mit sehr viel Stolz.

Am Schluss des Programms angelangt, stimmen viele Schüler noch für eine Zugabe, wir auch. Die Fünft- und Sechstklässler sind jedoch mit ihrer Konzentration am Ende und bekommen darum den größten Teil der Zugabe gar nicht mehr mit.

Am Ende haben wir noch reichlich Zeit und packen die Gelegenheit, um mit den verschiedensten Verantwortlichen zu reden. Unter anderem mit Frau Mayer, Kunst- und Mathelehrerin am MGG. Sie verrät uns, dass das Orchester sich immer drei Tage lang hintereinander trifft, um für die kommenden Konzerte zu proben. Die Orchesterauftritte unter der Woche werden bei den Lehrern als Schulung eingetragen. Die übrigen mitwirkenden Musiker müssen sich dagegen an ihren jeweiligen Arbeitsstellen beurlauben lassen. Der Schulleiter des Martin-Gerbert-Gymnasiums, Herr Neumann, schwärmt schließlich: "Musik ist ein Erlebnis, an das man die Menschen heranführen sollte, und das ist dem Orchester heute sehr gut gelungen", was sich sehr gut auch hier als Schlusswort eignet.

Zusammengefasst kann man sagen, dass der Vormittag, trotz kleinen Zwischenfällen, ein voller Erfolg war. Auch wir waren verzaubert von der Musik und den Kindern. Wir würden sofort wieder hingehen. Die Autorinnen besuchen die Klasse 9a des Martin-Gerbert-Gymnasiums in Horb